Série de cambriolages à Bassecourt

Une série de cambriolages a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi à Bassecourt. Plusieurs établissements ont été visités par des malfrats. La police cantonale s’est rendue sur place pour effectuer les constats d’usage. Des investigations sont en cours.

Contactés par la rédaction, les tenanciers du restaurant Le Suisse et du Kiosque La Cornaline ont tous deux confirmé avoir subi un cambriolage avec effraction vers 2h du matin. Les responsables sont entrés en brisant une vitre avant de voler des tickets de loterie et des trottinettes dans le restaurant, des cigarettes dans le kiosque et de l’argent aux deux endroits. Pour l’heure, il n’est pas possible de déterminer si ces cambriolages sont l’œuvre d’une seule et même bande. /jad