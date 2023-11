Des proches aidants « à bout de souffle »

Ils s’appellent Alexandre, Jérémy, Hervé, Shadya et Jean-Marie, ils sont adultes et souffrent d’un handicap mental. Et ceux qui sont là, à leurs côtés, ce sont leurs parents, des proches aidants. Le documentaire « A bout de souffle », projeté pour la première fois ce mercredi soir à Delémont, propose le témoignage de ces familles neuchâteloises. Samuel Déjardin, réalisateur et invité de La Matinale, décrit « des gens qui donnent tout pour leur enfant et qui, à un moment donné, n’en peuvent plus », des parents qui ressentent « colère, tristesse et frustration ». Selon Samuel Déjardin, il s’agirait notamment de « reconnaître les heures de travail » des proches aidants qui « soulagent clairement le système social en Suisse mais, quand les gens n’en peuvent plus, ils se tournent vers l’Etat et ne sont pas reconnus ». /mmi