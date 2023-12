Céline Barrelet prend les rênes du WWF Jura

Le WWF Jura compte une nouvelle chargée d’affaires. Céline Barrelet entre en fonction ce vendredi. Elle remplace Marie-Anne Etter qui était en place depuis 2015. Alors que les enjeux environnementaux et liés au réchauffement climatique sont nombreux dans la région, Céline Barrelet présente ses priorités : « L’accompagnement de la mise en place des mesures du Plan d’action climat » présenté fin octobre par le Gouvernement jurassien et selon elle « essentiel pour une transition énergétique vraiment durable » et « l’amélioration ou la promotion de la biodiversité dans le canton ».