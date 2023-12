La sève coule illégalement dans la forêt du Theusseret

Des coupes d’arbres illégales dans la forêt du Theusseret. Voilà à quoi est confronté depuis 4 à 5 ans le Conseil de fondation de la réserve forestière franc-montagnarde. Ces agissements se sont intensifiés ces derniers temps. Pour tenter d’y mettre fin, le Conseil de fondation, accompagné des communes de Saignelégier et du Noirmont qui sont propriétaires des terrains concernés, a présenté ce vendredi matin la problématique aux médias. Plus d’une centaine d’arbres ont été abattus dans la réserve qui s'étend sur 126 hectares le long des bords du Doubs. Nombre d'entre eux étaient jeunes et en pleine croissance.

Le mystère est entier concernant l'identité du ou des auteurs de ces agissements ainsi que les motivations. « On ne sait pas si c’est pour créer un sentier, une piste de VTT ou juste détruire pour détruire », souffle Jean-Marie Péquignot. Selon le président du Conseil de fondation de la réserve, le procédé est moins énigmatique. « Il semblerait que les coupes ont été réalisées à l’aide d’une scie à main pour les petits arbres et d’une tronçonneuse à accu pour les plus grands. Des tailles d’abattage ont été faites, donc c’est quelqu’un qui s’y connaît », avance-t-il.