Laurent Gogniat va aiguiller le Conseil fédéral

Laurent Gogniat va aider la Confédération. Le responsable du Domaine nature à l’Office de l’environnement a été nommé à la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage, en plus de sa fonction dans l’administration cantonale. Cette commission extraparlementaire de la Confédération est composée de 15 experts et a comme mandat d’aiguiller le Conseil fédéral. Le Gouvernement jurassien a pris acte de cette nomination effective au 1er janvier. Il l’a communiquée ce vendredi matin. /comm-ncp