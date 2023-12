Le Père Noël s’invite à la ferme

Visiter la maison du Père Noël, c’est désormais possible dans le Jura. La bergerie à Mormont s’est transformée pour permettre à la population de venir rendre visite au Père-Noël dans son antre dès ce vendredi et jusqu’au 28 décembre, un évènement organisé pour la première fois par les différentes associations agritouristiques du Jura et du Jura bernois. De nombreuses activités sont prévues pour les plus petits, mais c’est aussi l’occasion de faire découvrir les produits du terroir.