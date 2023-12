Sophie Kummer est surtout connue pour sa voix. De nombreuses tournées avec le Glo Gospel et une inépuisable volonté de faire partager sa passion du chant.

Mais elle est aussi une gourmande… elle cultive son jardin et mange avec une conscience éco-responsable, sensible aux enjeux actuels de la planète. Etant jeune, Sophie Kummer se souvient avoir été plus proche des saveurs de viandes que des friandises ou des légumes. /jmp