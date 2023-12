Le marché de Noël de St-Ursanne remet le couvert

Il flottait comme un parfum d’épices et de vin chaud samedi à St-Ursanne. La cité médiévale accueille son traditionnel Marché de Noël pour le 2e week-end consécutif. Un double événement qui entend marquer les 25 ans de la manifestation. Environ 130 exposants sont présents durant le week-end dans les rues de la cité médiévale. En 25 ans la manifestation a grandi et accueille des artisans et des visiteurs qui viennent parfois de loin. Certains exposants sont présents depuis la première édition, d'autres sont là pour la première fois. Thomas Nagy est allé à leur rencontre. Découvrez son reportage ci-dessous :