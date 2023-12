Des conditions idéales pour ouvrir

Des conditions idylliques pour la première ouverture de l’année. Le personnel du téléski des Breuleux avait le sourire dimanche matin. La neige et le froid ont permis d’ouvrir les installations pour la première fois de la saison. A l’heure de l’ouverture, plusieurs dizaines de skieurs étaient déjà présents, pressés de goûter à la neige. Une ouverture début décembre avec de telles conditions n’avait plus été possible depuis quelques années selon le président du téléski des Breuleux Clément Adam. « Cela fait une semaine qu’on sait qu’on va ouvrir. Aujourd’hui les conditions sont idéales. La neige est venue progressivement, le froid aussi. Les conditions sont idylliques. Il y a environ 30cm de neige en haut et 25 en bas. On a pu bien tasser hier et ça a bien gelé cette nuit. La piste est très bonne. Et puis avec le soleil et les arbres encore remplis de neige c’est génial. »

Quant à savoir si ces conditions augurent d’une bonne saison, Clément Adam croise les doigts. « C’est ce qu’on espère tout le temps, avoir une belle saison et de la neige très longtemps jusqu’en février mars. Ça serait idéal. En tout cas on est très heureux d’avoir pu ouvrir à cette période de l’année déjà. Ce n’était plus arrivé depuis quelques temps. » /tna