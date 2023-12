Deux lauréates pour le Prix La Sarrazine 2024 de la FARB

La FARB décerne son prix La Sarrazine à deux artistes. Samedi soir la fondation Anne et Robert Bloch pour la promotion culturelle dans le Jura a récompensé la Jurassienne Léandre Ackermann, illustratrice et la zurichoise Joelle Läderach, styliste mode. Elles ont sélectionnées parmi une trentaine de candidatures venues de tout le pays. Les deux artistes auront la possibilité de séjourner chacune quatre mois en Provence dans la résidence pour artistes de la FARB., bourse financière à l’appui. La bourse de perfectionnement professionnel pour jeune artiste jurassien a été attribuée à Nicolas Steulet, comédien et metteur en scène. /comm-tna