Une affluence bonne mais pas multipliée à St-Ursanne

Le marché de Noël de St-Ursanne s’est achevé dimanche soir. La cité médiévale a accueilli visiteurs et artisans durant deux week-ends. Une formule proposée pour marquer les 25 ans de la manifestation. Au moment de dresser le bilan, la présidente du comité d’organisation Bernadette Altermath s’est dite ravie et heureuse de cette édition anniversaire. « Oui je suis heureuse. C'était une édition parfaite. Il est encore trop tôt pour donner des chiffres, mais on ne peut pas dire qu’on a attiré deux fois plus de monde que lors d’une édition normale, reconnaît Bernadette Altermath. Il y avait plus de visiteurs que lors d’une édition normale, c'est certain. L’affluence était un peu plus faible durant le premier week-end, peut-être à cause de la météo et le fait que l’on était encore en novembre. Mais je crois que cette formule sur deux week-ends a été bénéfique pour les artisans et tous les partenaires. »