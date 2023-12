Deux Bâlois président les Chambres fédérales

La 52e législature s'est ouverte lundi à Berne pour quatre ans. Les 246 parlementaires ont prêté serment en présence du Conseil fédéral. Le nouveau président du Conseil national Eric Nussbaumer (PS/BL) a plaidé pour dépasser les limites et élargir l'horizon de la Suisse.

Le doyen de fonction du Conseil national Gerhard Pfister (Centre/ZG) a donné le coup d'envoi de la législature 2023-2027. Il a appelé les parlementaires à agir face aux crises qui s'accumulent. Les failles sont devenues aujourd'hui plus visibles. On doit les reconnaître et les prendre au sérieux, a dit en substance M. Pfister.

La benjamine du Parlement Katja Riem (UDC/BE), 26 ans, a quant à elle comparé le travail qui attend les parlementaires à un pied de vigne. Ses trois sarments symbolisent trois valeurs qui devraient imprégner la nouvelle législature : la volonté du peuple, l'indépendance et l'innovation. Elle en attend des fruits prometteurs pour le peuple suisse et la jeune génération.

Les 200 conseillers nationaux ont ensuite prononcé les traditionnels « je le jure » ou « je le promets » dans leur langue respective. Le National compte 54 nouveaux élus dont 21 femmes.