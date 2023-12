Le grand jour pour Thomas Stettler

Thomas Stettler a pris possession de son nouveau fauteuil de conseiller national à Berne. L’élu jurassien UDC a siégé pour la première fois à la chambre du peuple lundi après-midi à l’occasion du début officiel de la 52e législature du Parlement fédéral. L’habitant du Courroux a prêté serment en compagnie de ses nouveaux collègues. L’autre conseiller national jurassien, le socialiste Pierre-Alain Fridez, manquait toutefois à l’appel en raison de la grippe. « L’assermentation est le grand départ. Maintenant, je me sens en plein dedans », nous a confié Thomas Stettler. Le nouvel élu agrarien va faire les trajets entre le Jura et la capitale. « C’est la première fois dans ma vie que j’ai pris la 1re classe dans le train. J’ai trouvé cela très agréable et je compte bien utiliser mon nouvel abonnement souvent », souligne-t-il.

Notez que Mathilde Crevoisier Crelier et Charles Juillard ont également entamé lundi après-midi leur nouveau mandat au Conseil des Etats. /alr