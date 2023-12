Pure Politique : les zones 30 en question

Les zones 30 fleurissent dans nos contrées et ne manquent pas de faire parler d’elles. Ces limitations de vitesse sont une protection contre le bruit et les accidents pour les uns, et aberration pour les autres. Pour se forger une opinion, Pure Politique ouvre le débat mercredi 6 décembre sur RFJ. Christelle Vallat (secrétaire générale de l’ATE Jura) et Pascal Prince (président de l’association Mobilitant.org) sont les invités de notre émission. Ils feront part de leurs arguments pour ou contre ces zones 30 dans nos villes et villages.

Pure Politique, une émission à suivre en direct mercredi 6 décembre à 18h20 sur RFJ et en vidéo sur RFJ.ch. /rch