La Roumanie, l’Eldorado des aspirants médecins suisses

La Roumanie accueille chaque année de nombreux étudiants suisses en médecine. Plus d’une centaine de jeunes helvètes réalisent leurs études à Cluj-Napoca, selon la RTS. Dans la plupart des cas, il s’agit d’élèves qui ont été recalés après la première année en Suisse qui est connue pour être une sélection très stricte. Or, de nombreux jeunes ne veulent pas laisser tomber leur rêve et partent du côté de la Roumanie, même si les frais de scolarité sont très élevés : entre 6'000 et 8'000 francs par année. La Jurassienne Camille Scheurer fait partie de ces Suisses qui étudient à Cluj-Napoca. « J’ai commencé par tester la Suisse en essuyant deux échecs à Lausanne, comme la plupart des gens qui se retrouvent ici. Puis la Roumanie nous offre la possibilité d’avoir un cursus en français avec des études autant qualitatives que chez nous », relate-t-elle.