Les mal-aimés serpents sur liste rouge

Les reptiles et amphibiens de Suisse ne sont pas tirés d’affaire. Les listes rouges des espèces menacées ont été publiées vendredi, sur mandat de l’Office fédéral de l’environnement. Le dernier recensement datait de 2005. Le Centre national de données et d'informations sur la faune suisse, à Neuchâtel, Info Fauna, indique que 80% des lézards et serpents, et 79% des grenouilles, crapauds et autres tritons sont menacés. Une situation qui ne s’est pas améliorée ces dernières années. Le déclin s’est même accéléré pour la couleuvre à collier et la coronelle lisse. Sylvain Ursenbacher, spécialiste des reptiles, à Info Fauna, explique cette baisse continue par la destruction des habitats : « on casse des lisières, des murs en pierres sèches ». En parallèle, les reptiles ne bénéficient que peu souvent de mesures de protection. « C’est des espèces pour lesquelles on n’a encore relativement peu fait d’habitats intéressants et favorables, donc ça ne compense pas ce qu’on perd en surface », indique le collaborateur scientifique. Toutefois, le rapport des listes rouges précise que les moyens mis en œuvre pour la sauvegarde des amphibiens portent leur fruit. Ceux-ci, comme la création d’étangs, ont été mis en place il y a une trentaine d’années. « Pour les amphibiens, on voit des réactions positives, selon Sylvain Ursenbacher. On voit que certaines espèces se maintiennent maintenant très bien ».