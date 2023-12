Bigflo & Oli reviennent à Festi’neuch

Bigflo & Oli, Louise Attaque, Etienne Daho ou encore Olivia Ruiz. Les premiers artistes de la 23e édition de Festi’neuch ont été annoncés ce mercredi. Le duo de rappeurs français revient sur les Jeunes-Rives, après avoir déjà enflammé les festivaliers en 2016 et 2018. Les frères toulousains auront l’honneur de clôturer le festival le 16 juin. Ils passeront sur scène après Olivia Ruiz et Julien Granel.

Le jeudi soir, Louise Attaque se produira sur les Jeunes-Rives, de même que la Canadienne Charlotte Cardin et l’une des révélations francophones de l’année Zaho de Sagazan.

Le vendredi soir, c’est un monument de la pop française qui viendra ravir les oreilles des festivaliers, Etienne Daho. La musique électronique résonnera sur les Jeunes-Rives avec The Blaze et la techno d’Irène Drésel. Il y aura également du rap avec Luidji, Lala &ce et Varnish La Piscine.

Samedi soir, c’est Eddy de Pretto qui reviendra sur les bords du lac de Neuchâtel. Phoenix, Kid Frascescoli, Acid Arab et Mairo viennent compléter la soirée avec des concerts électro ou rap. /comm-lgn