C’est la St-Nicolas !

Comme tous les 6 décembre, on célèbre ce mercredi la St-Nicolas… et la tradition qui va avec. Comme de coutume, ce mythique personnage à la longue barbe et au long manteau rouge arpentera les rues pour récompenser les enfants sages. Il sera accompagné par le Père Fouettard qui, lui, s’occupera de réprimander les enfants au comportement inadéquat ! Plusieurs événements ont lieu dans notre région, notamment à 17h30 dans les jardins du Château à Delémont. Avant d’arpenter les quatre coins du canton avec leur âne, St-Nicolas et le Père Fouettard étaient dans La Matinale sur RFJ ce mercredi matin. /mle