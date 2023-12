Pure Politique : le débat autour des zones 30

C’est une tendance à la mode depuis quelques années et elle rencontre toujours plus de succès : les zones 30 sont de plus en plus nombreuses à voir le jour dans les rues de nos villes et villages. On y voit un motif clair d’amélioration de la sécurité et de réduction du bruit, notamment. Mais ces limitations de vitesse sont aussi décriées : améliorent-elles vraiment la situation, ou créent-elles au contraire trop de contraintes ? Pure Politique a ouvert le débat mercredi soir sur RFJ, en compagnie de Christelle Vallat (secrétaire générale de l’ATE Jura) et Pascal Prince (président de l’association Mobilitant.org).

L’émission est à (ré)écouter ci-dessous :