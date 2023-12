Une dernière tournée d’été de Christophe Meyer en l’honneur du Jura

Une dernière tournée d’été pleine de « nostalgie »

Christophe Meyer rassure tout de suite : « Il y aura encore des concerts, mais plus de tournée d’été ». L’artiste jurassien, avec sa joie de vivre habituelle, tient à revenir sur son tout premier album, mais surtout revenir aux sources. « Cette tournée, c’est parti d’un gag et ça a changé ma vie », se souvient l’homme originaire d’Asuel. Tout a débuté à la radio. Lorsqu’il travaillait pour RFJ, l’idée de créer une musique pour se moquer de lui-même lui est venue, alors qu’il n’avait plus écrit depuis longtemps. « On est allé boire un verre après avoir enregistré cette chanson et moi j’ai dit que je voulais faire un t-shirt avec toutes les communes du canton dans le dos. Là, j'ai poussé la discussion encore plus loin en annonçant que j'allais jouer dans toutes ses communes. Alors là on m'a dit : Chiche, t’es pas cap de le faire. J’ai alors répondu que si et que j’allais même écrire un album que sur le Jura », relate Christophe Meyer. S’en est suivi alors des semaines de travail pour lancer cet album et surtout cette tournée qu’il fera l’an prochain pour la huitième et dernière fois. « Un gag et cette aventure est devenue géniale », se réjouit-il. C’est pourquoi Christophe Meyer repartira sur les bases du début avec une roulote et un cheval pour arpenter les routes jurassiennes. « Il y a un peu de nostalgie quand même de repartir sur la route », avoue-t-il, lui qui sortira également une bande dessinée au mois de juin pour parler de son premier album.