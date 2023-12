Des taches de moisissure sur les poutres de la patinoire à Porrentruy

C’est un coup dur à la belle charpente de la patinoire de Porrentruy. Des taches de moisissure sont apparues depuis quelques semaines au-dessus du champ de glace principal. C’est dû à un problème de réverbération du froid, cumulée à des difficultés de ventilation cet été, ce qui a provoqué de la condensation. « On a tenté de réchauffer l’intérieur de la patinoire en ouvrant les portes et les ventelles et ça a généré des problèmes de condensation », indique le chef de service du SIDP. Gregory Pressacco estime que ces colorations vont s’atténuer avec le temps. En fin de saison, le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy pourrait décider de poncer ces poutres pour retrouver l’aspect d’origine. Si c’est inesthétique, Gregory Pressacco assure que ça n’affecte pas les qualités du bois. « A l’intérieur de la charpente, on a des sondes de mesures de taux d’humidité dans le bois en permanence », explique l’Ajoulot. Cet été, d’ailleurs, l’ingénieur bois qui surveille la charpente a alerté le SIDP concernant l’humidité anormalement élevée.





Des taches déjà dans la petite

Gregory Pressacco assure que ce n’est pas lié à un défaut de fabrication. De telles moisissures étaient en partie prévisibles. Les mêmes taches sont apparues bien avant sur la charpente du petit champ de glace. « On a tout de suite réagi. On a mis des planches de protection sous la charpente avec un vide d’air de 10 centimètres et puis ce sont des planches traitées au sel et donc qui résistent à cette problématique de réverbération du froid », complète l’ingénieur. /ncp