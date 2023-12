Au fil de la Balade de Séprais en 240 pages

La Balade de Séprais publie un livre richement illustré pour célébrer ses 3 premières décennies d’exposition dans la nature. L’ouvrage intitulé « La Balade de Séprais : un parcours en plein air » parcourt toutes les sculptures contemporaines qui sont et qui ont été présentes dans la balade depuis sa création par Liuba Kirova et Peter Fürst en 1993. Philippe Clerc, historien de l’art, s’est chargé de les répertorier et de les chronologiser pour ce projet qui a également pour but « de donner plus d’assise à la balade » explique Adrien Jutard, directeur artistique de la Balade de Séprais. Le livre peut aussi servir de guide pour les promeneurs qui aimeraient en connaître plus sur les artistes et les œuvres du parcours. Les textes, traduits en allemand, sont pensés pour être accessibles au plus grand nombre. Adrien Jutard insiste : « Il est important de soigner ce bilinguisme parce qu’il représente une réalité de la Balade de Séprais ». L’ouvrage est complété par deux essais inédits des journalistes et écrivains Pascal Rebetez et Sybille Omlin.