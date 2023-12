Du changement pour le Festival Photo Nature

Le Festival Photo Nature se renouvelle aux Franches-Montagnes. La manifestation revient pour la 5e fois du 15 au 17 décembre. Cette année, elle se déroulera à la halle polyvalente du Noirmont et plus à la Halle Cantine de Saignelégier. Une décision prise notamment pour des raisons de place. En effet, les organisateurs ne cachent pas leur envie d’accueillir plus d’exposants et cette année ce sera déjà le cas avec 12 photographes présents. Quatre d’entre eux viennent de l’Arc jurassien. Trois conférences auront lieu durant cette manifestation. Neil Villard viendra parler de son livre « Héritage » et l’Organisation pour la protection des alpages s’exprimera sur les grands prédateurs en Suisse à deux reprises.