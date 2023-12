Les Gourmands du Matin : Olivier Girardin

Dans une chronique qui met l’accent sur le goût et la gourmandise, on ne pouvait passer à côté du livre du Patrimoine Culinaire Suisse, un pavé de 650 pages écrit par Paul Imhof. Ce livre vient de recevoir le prix « Hall of Fame » aux 29e Gourmands Awards qui se sont déroulés à Riyadh, en Arabie Saoudite.

Olivier Girardin est président de l’association du Patrimoine culinaire Suisse. Il rappelle que ce livre est d’abord un travail de presque deux décennies de recensement autour des traditions culinaires de notre pays, qui se partagent depuis au moins 40 ans.