Michel Flückiger : « J’ai contribué à faire connaître l’action du Conseil de l’Europe »

C'est un sacré paquet de souvenirs que Michel Flückiger rassemble dans son livre « Yougoslavie, la décennie fatale ». Un ouvrage sorti au début du mois, présenté samedi matin à l'Hôtel de ville à Porrentruy et qui revient sur la gestion diplomatique du conflit des Balkans de 1990 à 2000. Le Jurassien, ancien conseiller aux Etats, a exercé durant le conflit comme chargé de mission auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Europe. A plus de 80 ans, Michel Flückiger souhaitait « laisser une trace » de cette époque. Il explique ainsi son rôle dans le conflit qui a dévasté l'ex-Yougoslavie : « C’est du renseignement, en plein jour, je ne suis pas agent secret, plaisante-t-il, et surtout des contacts à multiplier avec toutes les parties dont les chefs d’Etat, les ministres, les militaires, les ecclésiastiques ».