Un carton pour les 12 heures de jass

Ambiance joviale et concentrée à la salle polyvalente à Alle ce samedi. Une salle pleine à craquer accueille les 12 heures de jass et un record de participants avec 158 équipes et 316 joueurs. Certaines équipes sont même restées sur le carreau, cette 6e édition étant victime de son succès. Un engouement inédit pour une journée marathon puisque les participants tapent le carton de 9h à 21h à l’occasion du plus grand jass de Suisse du genre. La relève est assurée avec la présence de nombreux jeunes joueurs et les femmes sont aussi toujours plus nombreuses : elles représentent 44% des participants cette année. « Le jass c’était un jeu d’hommes par le passé. Je pense que maintenant les femmes ont trouvé leur place », se réjouit le président du comité d’organisation Claude Willemin.