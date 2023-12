L’orgue de Saignelégier a désormais bien chaud

C’est le grand jour pour l’orgue de Saignelégier et son titulaire François Lopinat. L’église du chef-lieu taignon rouvre après avoir été fermée durant plus de deux mois en raison de travaux de remplacement des systèmes de chauffage et de ventilation. Le premier concert dans ce nouveau climat se tient ce dimanche à 17h dans le plus grand lieu de culte du canton. Rachel Kolly, sur son violon Stradivarius de 1732, sera accompagnée à l’orgue par François Lopinat et Loïc Burki. Ils interpréteront notamment le 1er Concerto de Bruch.





Un défi

Ce dimanche, le défi est de taille puisqu’il a fallu adapter l’instrument à la nouvelle température de l’église, explique François Lopinat : « Les tuyaux se dilatent plus ou moins selon la température et la hauteur du son produite par un tuyau est dépendante de la longueur de ce tuyau ». La veille du concert a d'ailleurs été consacrée à l'accordage de l'instrument. A quelques heures de l'évènement, l’organiste titulaire dit se sentir « un peu stressé mais plutôt très heureux de retrouver l’église, chauffée, et l’instrument qu’on a dû laisser durant plus de deux mois. C’est vraiment une très grande joie de retourner là-haut ».