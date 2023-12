La magie de Noël a opéré à Porrentruy

« Je suis un président heureux » : Cédric Gueniat, président du comité d’organisation du marché de Noël de Porrentruy, a le sourire aux lèvres en ce dimanche soir. Il se réjouit d’avoir accueilli « incontestablement plus de monde » que l’année dernière et de voir des artisans satisfaits, une « très belle édition » en somme. Pour sa 2e édition, le marché bruntrutain a quasiment doublé le nombre d’exposants et ne manque pas de rappeler ses volontés de développement. « Certains magasins du centre-ville ont aussi joué le jeu et ont ouvert ce dimanche », se réjouit encore Cédric Gueniat. /mmi