L’Association pour les démunis jurassiens déménage à Delémont

La période des Fêtes et la saison froide riment avec une demande toujours plus forte du côté de l’Association pour les démunis jurassiens. L’organisation à but non lucratif propose, chaque samedi, la distribution gratuite de denrées alimentaires à Vicques. Pour poursuivre sa mission, l’association est à la recherche de bénévoles et de magasins partenaires qui souhaiteraient écouler leurs invendus alors que 30 à 40 personnes bénéficient des dons chaque semaine grâce à une dizaine de bénévoles.

« Nous avons beaucoup de réfugiés, des personnes qui viennent d’Ukraine, particulièrement des femmes avec des enfants », explique le nouveau président Dominique Dominé, en place depuis le 1er septembre. Selon lui, la demande est de plus en plus forte : « Oui bien sûr, surtout dans les temps d’hiver, nous avons assez de pains et pâtisseries mais il nous manque beaucoup de légumes, par exemple salades et pommes de terre ».





Un nouveau quartier général

Dès le 23 décembre, l’Association pour les démunis jurassiens effectuera ses distributions de denrées au Delim Café à Delémont (chaque samedi dès 17h30). Un déménagement, de Vicques à la capitale jurassienne, qui permettra un meilleur accueil des bénéficiaires, selon Dominique Dominé. « On aura plus de possibilités d’avoir des contacts. Enormément de personnes sont seules, ça fait toujours plaisir de pouvoir leur dire un petit bonjour en leur offrant quelque chose », se réjouit le président qui ajoute : « C’est un grand plus, les locaux seront mieux adaptés, chauffés ». /mmi