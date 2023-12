La prochaine édition du Dritchino Festival prend forme. Les organisateurs ont annoncé lundi la présence du groupe de rap marseillais IAM et du trio français LEJ lors de la manifestation qui se tiendra les 24 et 25 mai à Courgenay. Six autres groupes ou artistes sont encore attendus sur la scène ajoulote, en plus des deux têtes d’affiche dévoilées ce lundi. Le festival fera également la part belle aux artistes locaux, ont encore indiqué les organisateurs. /rch-gtr