Montagne de Tramelan : les opposants réagissent à la décision du Tribunal fédéral

Les opposants au parc éolien de la Montagne de Tramelan dénoncent une décision politique. L’association Protection habitat et paysage Jura bernois exprime dans un communiqué lundi sa contrariété face au rejet de son recours par le Tribunal fédéral en novembre dernier. Selon les opposants au projet, cet arrêt donne un « signal inquiétant pour l’avenir de la protection des riverains et de l’environnement dans l’Arc jurassien ». L’association souligne son désarroi et précise que « c’est désormais la politique qui dicte les décisions du Tribunal fédéral ».

Les opposants estiment que « les juges donnent systématiquement la priorité à la production électrique au détriment des êtres humains et de l’environnement ». Ils regrettent également que le Tribunal fédéral n’ait pas tenu compte de l’initiative de 500 mètres, acceptée en 2015 par la population.

Protection habitat et paysage Jura bernois dénonce enfin de « lourdes conséquences » à la construction de la centrale éolienne, « même avec six machines » au lieu des sept prévues initialement. /comm-edr