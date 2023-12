Le Lakelive de retour en été 2024

Le bord du lac de Bienne vibrera à nouveau au rythme du Lakelive cet été. Passenger, NAS et Simple Minds se produiront notamment sur les terrains de l’Expo-Parc de Nidau et de la plage de Bienne du 31 juillet au 10 août. Les organisateurs du festival ont annoncé ce lundi une première vague d’artistes. Bazurto All Stars, Joya Marleen, ou encore LEILA font également partie de l'affiche. La programmation sera complétée au début de l’année prochaine.

Le Lakelive compte bien garder son concept intergénérationnel avec de la musique, du sport et de la culture. Le festival a l’exclusivité suisse pour certains artistes, comme Simple Minds, Die Fantastischen Vier et NAS. Lukas Hohl, co-organisateur du Lakelive nous explique ce que cela implique : « Comme les fans n’ont pas la possibilité de les voir ailleurs en Suisse, ils sont forcés à venir chez nous ».