Sapin de Noël vandalisé à Mettembert

Le sapin de Noël de Mettembert a passé un sale week-end. Dans la nuit de samedi à dimanche, une personne au volant d’un tracteur rouge a cassé l’arbre. Le maire de la commune du Haut-Plateau a relaté l’événement sur les réseaux sociaux, en invitant le coupable à se dénoncer dans les plus brefs délais. Ça a été chose faite dimanche après-midi. « On a tous été jeunes et fait des bêtises, mais que le coupable assume maintenant ses gestes. Il a jusqu’à lundi soir pour remettre le sapin en l’état, remettre les décorations et les guirlandes », nous a confié Gaël Monnerat, contacté lundi matin. Le maire du village souligne que si le sapin de Noël n’a pas été remis en ordre lundi soir, une plainte pourrait être déposée. Les raisons et circonstances de cet acte restent floues, mais le conducteur du tracteur rouge était au téléphone au moment des faits, explique Gaël Monnerat. /ech