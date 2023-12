Un artiste jurassien va poser ses bagages à Bruxelles

L’atelier d’artiste de Bruxelles a trouvé son nouveau pensionnaire. Léo Rebetez, graphiste jurassien de 33 ans, a remporté la mise au concours du canton et va pouvoir s’installer durant six mois dans un appartement de la capitale belge. Son projet d’étude de la « bruxellisation » à travers la sérigraphie et la musique a convaincu le jury de lui octroyer ce séjour qui se déroulera entre septembre 2024 et février 2025. Le lot comprend également une bourse de 1'000 francs par mois pour les frais courants, précise une comunication des autorités cantonales.

Cet appartement d’artiste est partagé entre plusieurs collectivités romandes et est au bénéfice du canton du Jura tous les quatre ans. Ce dernier a donc lancé une mise au concours en septembre dernier pour en faire profiter un artiste de la région. /comm-the