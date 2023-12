Basse-Allaine veut limiter la vitesse

Les autorités de Basse-Allaine veulent aussi sauter le pas. Lors de l’assemblée communale de mardi prochain, un crédit de 250'000 francs sera présenté. Cet argent est destiné au projet de sécurisation du trafic piéton dans les trois villages de la commune. Plusieurs zones 30 km/h devraient ainsi fleurir dans cette première phase. Le projet a pris forme en 2020, à la suite d’une pétition et de demandes régulières des citoyens. Une commission s’est formée et a identifié les différents secteurs problématiques. Cette première phase compte huit priorités.





Des projets dans les trois villages

A Courtemaîche, une zone de rencontre est prévue entre l’école, la crèche et l’église. Elle n’englobe pas la route de Bure. La rue, qui mène à la halle de gymnastique et au terrain de football, passera en zone 30. C’est d’ailleurs là que devrait se développer la zone à bâtir, comme nous informe Dany Contreras, conseiller communal en charge du dossier. Enfin, des aménagements pour les piétons seront prévus le long du tronçon qui relie le village à la gare. A Buix, c’est tout l’est du village, un secteur résidentiel, qui passera en zone 30, hormis la route qui rejoint Montignez. Des travaux seront aussi entrepris pour améliorer la signalétique de la zone 30 du secteur gare-école. Quant à Montignez, c’est l’ensemble du périmètre bâti qui sera limité à 30 km/h. En l’absence de trottoirs à cause de la chaussée étroite, cette solution a été privilégiée. D’autres améliorations ont été répertoriées à travers la commune. Les aménagements seront planifiés en fonction des finances communales et des possibles synergies avec d’autres partenaires.





Suite dans le JO

Si le crédit est accepté, le service cantonal des infrastructures devra valider définitivement le projet qui sera ensuite publié dans le journal officiel. La mise en œuvre est prévue dès le printemps prochain sous réserve d’oppositions. /ncp