Incendie et tentatives de suicide à la prison à Porrentruy. Dans un communiqué de presse publié mardi après-midi, le Ministère public jurassien indique qu’une alarme feu a été lancée sur place aux alentours de 12h15. Deux détenus de la prison sont en cause. Après avoir sérieusement endommagé leur cellule commune, ils y ont bouté le feu et ont tenté de mettre fin à leurs jours. Le personnel pénitentiaire, rapidement appuyé par la police municipale, a apporté les premiers secours. La police cantonale, les pompiers, le service ambulancier et la REGA ont renforcé le dispositif.

Au vu de la sensibilité des lieux, précise le Ministère public, le groupe d’intervention de la police cantonale a été mobilisé pour sécuriser les autres détenus. L’incendie a pu être rapidement maîtrisé, et le pronostic vital des deux détenus, secourus à temps, n’est pas en danger. Ils ont été transportés dans un établissement hospitalier en secteur carcéral.

Le Ministère public jurassien a ouvert une instruction pour incendie intentionnel et dommages à la propriété aggravés. L’enquête est menée par la police judiciaire. /comm-lad