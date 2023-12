Le Circuit Secret arrive à St-Imier

Un tout nouveau Circuit Secret voit le jour à St-Imier. Cela faisait depuis 2020 que le projet trottait dans la tête de Jura bernois Tourisme, inspiré par les formules déjà existantes à Porrentruy, St-Ursanne, Delémont ou encore Morat. Dès mardi, le parcours imérien sera enfin ouvert aux visiteurs. Il compte pour l’heure quatre sites à explorer.





Un travail de longue haleine

Il aura fallu plus de trois ans depuis les premières réflexions jusqu'à l'ouverture du circuit. Un retard qui s'explique par plusieurs facteurs : le refus de passage sur certaines parcelles et des problèmes liés à la propriété privée, les défis techniques et enfin les procédures légales avec des demandes d'autorisations et parfois même de permis de construire. « Il y a certaines procédures qu'on avait peut-être pas assez anticipé », confesse Guillaume Davot, directeur de Jura bernois Tourisme.





4 + 1 postes à explorer

Pour démarrer l'aventure, Jura bernois Tourisme proposera quatre lieux à visiter : l’Expo Electro à La Goule, le cinéma d’Espace Noir, l’ancienne station de pompage d’eau de la Raissette et une source mystérieuse à côté de La Pimpinière. Un cinquième endroit s’ajoutera au parcours dès le début de l’année prochaine. Il s’agit des Caves de l’ancienne Brasserie de l’Aigle. Tous ces endroits ont fait l’objet d’un habillage particulier et d’une mise en scène sur mesure, le tout réalisé par l'artiste imérien Swann Thommen. « L'idée de ces Circuits Secrets, c'est pas seulement de pouvoir rentrer dans des lieux habituellement fermés, pas non plus de les mettre en lumière via de l'audiovisuel, mais aussi d'apporter une touche culturelle et artistique », explique encore Guillaume Davot, qui ambitionne d'attirer plus de 2'000 visiteurs par an avec cette nouvelle offre touristique.