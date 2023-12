C’est une figure marquante du militantisme jurassien qui disparaît. Michel Gury s’est éteint ce mardi à l’âge de 84 ans. Natif de Delémont, il fait partie de ceux qui ont marqué l’Histoire jurassienne.

Séparatiste convaincu, Michel Gury est devenu président de la Fédération du Rassemblement jurassien du district de Delémont en 1961. Un an plus tard, il a fondé le groupe Bélier aux côtés de Marcel Brêchet. Michel Gury a d’ailleurs publié en 2020 un ouvrage retraçant ses années de lutte au sein du mouvement : « Au cœur du Bélier 1962-1974 : ce que vous avez toujours voulu savoir sur le groupe Bélier sans oser le demander ». Membre du PCSI, Michel Gury a été élu au Grand Conseil bernois en 1974 et y a siégé jusqu’en 1978. Il a enchaîné comme député au Parlement jurassien de 1979 à 1986, après avoir fait partie de l’Assemblée constituante. L’homme a encore été conseiller communal à Vicques.

Du côté de l’armée, Michel Gury est devenu objecteur-patriote après quelques années de service-militaire, ce qui lui a valu deux mois de prison.

Secrétaire général du Mouvement autonomiste jurassien, Pierre-André Comte salue un militant hors-pair, d’une fidélité absolue et exemplaire. /diju-rch