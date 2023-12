Des cumuls pluviométriques importants dans la région

Deux mois très arrosés dans la région ! Depuis la mi-octobre, une quantité importante de pluie s’est abattue sur le pays. Et l’Arc jurassien n’y fait pas exception, selon la carte des cumuls pluviométriques de MeteoNews. Dans le canton de Neuchâtel et le Jura bernois, il est tombé en deux mois l’équivalent de plus de six mois de précipitations. Les cumuls flirtent même avec les 1'000 litres par mètres carrés dans le Jura vaudois et sur les reliefs du Chablais, « ce qui est exceptionnel », explique Vincent Devantay, météorologue chez MétéoNews. /lgn