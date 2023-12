Le Parlement jurassien soutient le budget 2024

Le budget 2024 passe le cap du Parlement sans trop de remous et en respectant le frein à l’endettement. Le Parlement jurassien a donné son aval ce mercredi après-midi par 31 voix contre 20 et 8 abstentions. Le budget n’a été que peu modifié et présente, au final, un déficit de 3,1 millions de francs.

Un amendement a focalisé les discussions. Le Centre a demandé de retirer du budget les parts issues des bénéfices de la Banque nationale suisse, ce qui représente une somme de plus de 11 millions de francs. L’amendement de l’ex-PDC a été refusé par 30 voix contre 21 et 8 abstentions. S’il avait été accepté, le Parlement aurait dû déroger au frein à l’endettement. /fco-gtr

Développement suit.