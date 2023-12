Les budgets communaux 2024 passent la rampe ici et là

La saison des assemblées communales bat son plein. Mardi soir, les ayants-droits de plusieurs communes jurassiennes étaient appelés à se prononcer sur le budget 2024. Dans le détail :

Boncourt

Les citoyens de Boncourt ont accepté des prévisions comptables 2024 qui tablent sur un déficit de quelque 75'000 francs, avec une quotité d’impôt inchangée à 1.55. Ils ont également approuvé le nouveau règlement sur l’approvisionnement en eau potable. Ils ont toutefois refusé par 36 voix contre 19 le règlement relatif à l’évacuation et au traitement des eaux. Le règlement communal sur le statut du personnel a quant à lui été approuvé.

Châtillon

Les ayants-droits de Châtillon ont validé un budget 2024 présentant un déficit de quelque 125'000 francs, de même qu’une augmentation de la quotité d’impôt, qui passera donc de 1.95 à 2.00.

La Baroche

À La Baroche, l’assemblée communale a validé un budget 2024 déficitaire à hauteur de quelque 15'300 francs. La quotité d’impôt restera inchangée à 2.15. Sur le plan des taxes, seule celle sur les chemins ruraux est modifiée, passant de 20 à 10 francs par hectare dans la perspective d’un remaniement parcellaire.

Courtedoux

Le budget 2024 est sous toit également à Courtedoux. Il prévoit un déficit de 177'000 francs, sans changement au niveau des taxes ni de la quotité d’impôt qui reste à 2.2.

Les citoyens ont également donné leur feu vert à divers investissements : 50'000 francs pour la finalisation du plan spécial Le Collège, 86'000 francs pour l’aménagement d’un bassin de rétention dans le secteur Pierre-Pelée, 60'000 francs pour l’aménagement intérieur de « la grange », 24'500 francs pour le gravillonnage des rues Chantemerle et Pierre-Pelée et 65'000 francs pour le remplacement des fenêtres d’un bâtiment communal. Enfin, ils ont validé les modifications du règlement de sécurité locale et des statuts du personnel communal.

Les Genevez

Les ayants-droits des Genevez ont donné leur aval au budget 2024, déficitaire à hauteur d’un peu plus de 127'000 francs. La quotité d’impôt restera inchangée à 2.05 et aucune modification n’est prévue sur les taxes. Les citoyens ont également approuvé le nouveau règlement sur les émoluments, et des modifications du règlement du statut du personnel communal.

Grandfontaine

Les citoyens de Grandfontaine ont eux aussi accepté le budget 2024, qui prévoit un déficit de 65'000 francs. La quotité d’impôt est inchangée. En outre, les participants à l’assemblée ont validé une modification du règlement sur le statut du personnel communal, et un nouveau règlement sur la gestion des déchets. Ils ont encore approuvé la participation communale de 22'000 francs à un projet Paysage pour le réaménagement de la Place des Tilleuls. /lad+lge