Les contrôleurs ont moins pressé sur le champignon

Une petite année pour les champignons dans la région. C’est en tout cas ce que montrent les chiffres du contrôle officiel transmis mercredi par la ville de Delémont. Entre début septembre et fin novembre, 287 paniers représentant 325 kg de champignons ont été vérifiés. Il s’agit d’une quantité plus de trois fois inférieure à celle de l’année passée où 1'100 kg de champignons avaient été contrôlés. Dans le détail pour les récoltes de 2023, 238 kg étaient comestibles, 74 kg étaient impropres à la consommation, 13 kg étaient toxiques, alors qu’une récolte contenait des spécimens mortels. Deux intoxications liées à des paniers non contrôlés ont été signalées. Le communiqué relève que les températures automnales particulièrement douces, combinées à la sécheresse, ont retardé le début de la saison des champignons, qui se poursuit encore dans la vallée de Delémont et en Ajoie. Les contrôles peuvent continuer à domicile. /comm-emu