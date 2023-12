Budget 2024 approuvé dans cinq communes jurassiennes

Comme de coutume en fin d’année, de nombreuses communes réunissent leur assemblée. Les citoyens de cinq d’entre elles ont validé leur budget 2024 mercredi soir. Tour d’horizon.

Bourrignon

Les citoyens de Bourrignon ont validé leur budget 2024 qui affiche un déficit de 14'090 francs. Ils ont également approuvé deux règlements, celui sur l’approvisionnement en eau potable et celui pour l’évacuation et le traitement des eaux usées. Un crédit de 25'000 francs a également été validé pour l’achat d’un aérateur pour la station d’épuration.

Coeuve

Du côté de Coeuve, le budget 2024 qui présente un déficit de 2'173 francs a été accepté, tout comme le nouveau règlement relatif à l’approvisionnement en eau potable et son règlement tarifaire. Celui sur l’évacuation et le traitement des eaux a également été approuvé. Les citoyens ont également accepté le contrat concernant la conservation d’îlots de vieux bois en faveur de la biodiversité en forêt.

Courtételle

Tout a été accepté du côté de Courtételle, notamment le budget 2024 déficitaire de 316'790 francs. Plusieurs dépenses d’investissements ont également été approuvées : 85'000 francs pour le remplacement de luminaires à la rue Saint-Maurice et à la rue du Vieux-Moulin par des LED dynamiques, 80'000 francs pour l’élargissement du trottoir de la rue de l’Église et 54'000 francs pour la construction d’une tour à hirondelle et chauves-souris.

Movelier

Les citoyens de Movelier ont approuvé le budget 2024 malgré un déficit estimé à 153'542 francs. La quotité d’impôt et les taxes restent inchangées.

Muriaux

À Muriaux, les citoyens ont validé le budget 2024 qui table sur un déficit de 150'000 francs. La quotité d’impôt reste inchangée. Au niveau des taxes, celle de séjour pour les résidences secondaires passe de 300 à 400 francs par année. Les ayants droit ont, par ailleurs, donné leur aval à plusieurs crédits d’investissements, dont une enveloppe de 520'000 francs pour la 2e étape concernant les dessertes agricoles, soit les secteurs des Ecarres et du Cerneux-Veusil dessous. /lge-emu-jpi