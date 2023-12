Moutier déchaussé

Les Prévôtois seront bientôt obligés de se déplacer pour trouver chaussure à leur pied. Le magasin Dosenbach situé dans le centre Coop de Moutier fermera ses portes à la fin de l’année. Il s’agit de la dernière boutique de chaussures grand public de la ville. Une autre boutique a cessé ses activités ce mardi. Il s’agit du « Comptoir d’Heva », un lieu spécialisé dans les produits locaux et artisanaux. « Les commerçants en règle générale et les habitants de Moutier sont tristes de cette situation », réagit la présidente de « Commerçants et Artisans prévôtois (CAP) » Anita Ricci. Selon elle, certaines habitudes des consommateurs, notamment celle de commander en ligne, et le contexte politique particulier ont participé à ces fermetures.