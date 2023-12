Pas de cas détecté après le boudin contaminé

Personne n’a été infecté par la bactérie Listeria. La chimiste cantonale nous a confirmé ce jeudi matin que l’ensemble des tests effectués sont revenus négatifs. Un boudin contaminé avait été détecté lors de la marche gourmande du FC Lugnez-Damphreux le dimanche 19 novembre. En l’absence de procédure de suivi de la température de réchauffage, les autorités cantonales avaient établi une mise en garde publique à l’intention des participants. L’hôpital et les médecins ont été rendus attentifs et ont davantage dépisté cette infection lors de troubles digestifs, relève Linda Bapst. La chimiste cantonale n’exclut pas un possible cas puisque le temps d’incubation court jusqu’à 80 jours, mais « nous ne sommes plus dans la phase critique ». Les symptômes apparaissent en général au bout d’une dizaine de jours. /ncp