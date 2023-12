Premier signal pour Stockmar

C’est un premier jalon pour la rénovation du collège Stockmar. Jeudi soir au Conseil de ville de Porrentruy, les élus ont accepté à l’unanimité la garantie financière de 1,7 millions de francs pour reprise des montants d’étude pour la rénovation de Stockmar. Cette somme ne sera dépensée que si les communes ajoulotes refusent le crédit global de réfection du collège bruntrutain en 2025.

Ce dernier projet était porté par Manuel Godinat qui a tiré jeudi soir sa révérence après six ans au Conseil municipal. L’élu PLR aurait souhaité voir les premiers travaux lors de la dernière législature. Mais le dossier prend du temps puisqu’il englobe la Communauté de l’école secondaire d’Ajoie et du Clos du Doubs (CESAC) et désormais aussi le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy.

Les différents groupes du législatif ont rappelé l’importance que toute la région participe à la rénovation du collège Stockmar pour offrir de meilleures conditions aux élèves et aux enseignants. Cette garantie est perçue comme une base nécessaire pour fédérer les différents partenaires et établir un lien de confiance avec les autres communes du district.

Le président de la CESAC, qui est aussi conseiller de ville, Didier Nicoulin, a remercié le législatif pour « ce signal très fort », qui pose un premier jalon pour la réfection de cette école. /ncp