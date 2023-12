Un vaste complexe pour l’agriculture et le terroir à Glovelier

Les environs du Café de la Poste à Glovelier devraient connaître une importante mutation à l’avenir. Le propriétaire du restaurant, l’agriculteur, Sylvain Mahon, s’est approché de plusieurs partenaires, pour réaliser un véritable complexe dans le secteur. La demande de permis de construire a été publiée ce jeudi dans le Journal officiel. Le futur complexe comprendra trois bâtiments en bois collés ensemble et au Café de la Poste. Il comptera, notamment, une halle fermée ou encore un parking souterrain. Le complexe doit accueillir le magasin d’alimentation « La Mouette », un appartement, des locaux pour Fromajoie, le nouveau siège d’AgriJura, des chambres d’hôtel, une grande salle ou encore un espace jeux pour les enfants. Le tout doit se marier avec les activités agricoles déjà présentes sur place dont les marchés de bétail et l’actuel marché paysan, comme l’explique Sylvain Mahon. L’homme compte également mettre l’accent sur des activités en lien avec le tourisme. « C’est un tout, entre l’agriculture, le restaurant, les produits du terroir et le tourisme pour essayer de développer tout ça », précise Sylvain Mahon.