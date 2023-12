Le simulateur de vol change de main

C’est l’histoire d’un décollage ambitieux qui a abouti à un atterrissage abrupt mais se voit redécoller en cette fin d’année. Le simulateur de vol professionnel d’Airbus A320 installé à Delémont voici deux ans a connu quelques turbulences. LineUp, société qui a lancé l’affaire et bénéficié du soutien de la promotion économique du canton, a été déclarée en faillite. Ne souhaitant pas voir ce simulateur « flambant neuf » disparaître, une équipe de passionnés et de professionnels a créé l'association AIRFLYSIM pour relancer le concept. Ils annoncent cette semaine dans un communiqué la volonté d’ouvrir le cockpit au grand public. « Nous sommes convaincu que vivre l’aventure de conduire un avion de ligne à Delémont a sa place dans le paysage touristique et de loisirs jurassien », affirme Sébastien Schaller, nouveau propriétaire des lieux. /comm-clo