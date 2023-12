Les Gourmands du Matin : Gaby Schenk

A l’approche des fêtes, on peut se réjouir de passer un moment à table. Et il n’y a pas que les plats somptueux qui font le bonheur de l’estomac… une friandise, ou un Grittibänz fait maison et cuit au four apportent de belles saveurs.

Gaby Schenk, est responsable de la Ferme du Bonheur à Porrentruy. Tout au long de l’année, il prépare quelques bons petits plats avec des enfants ou des personnes en situation d’handicap. Travailler la pâte, cueillir les fruits ou les légumes permet de prendre conscience du chemin que suit le produit qui se trouve finalement dans l’assiette.