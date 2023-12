Une motion pour un versement des subsides maladie mieux adapté

Un député veut revoir le système d’octroi des subsides pour les primes maladie. Le centriste François Monin a récemment déposé une motion qui demande de prendre en compte les revenus de l’année en cours dans le calcul. Actuellement, l’Etat se base sur la dernière taxation définitive pour contacter les ayants droit potentiels à cette aide. L’élu de Glovelier estime que ce décalage peut être problématique.





Un calcul qui ne colle pas suffisamment à la réalité

Les personnes qui auront droit à une réduction de prime en 2024 ont reçu un courrier en cette fin d’année. Il s’agit d’une démarche proactive de la Caisse de compensation basée donc notamment sur les taxations définitives 2022. François Monin explique toutefois que les situations varient parfois rapidement. Certaines personnes ont pu devenir éligibles en 2023. Il est difficile de coller à la réalité, selon le député du Centre, même s’il reste possible d’envoyer une requête à la Caisse de compensation. François Monin indique ainsi que des ayants droit potentiels ne touchent pas de subsides au moment où ils en ont le plus besoin. Parfois, à contrario, certains reçoivent des versements alors qu’ils n’en ont plus forcément la nécessité.

L’élu de Glovelier demande ainsi au Gouvernement de modifier le système pour prendre en compte les revenus de l’année en cours dans le calcul de réduction des primes. Selon lui, un versement partiel des subsides pourrait être envisagé, dans l’attente de la taxation définitive pour réduire le risque de rétrocession pour les ayants droit par la suite. /alr